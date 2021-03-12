Навального увезли из владимирского СИЗО Кольчугино

Адвокаты Алексея Навального сообщили, что того увезли из СИЗО-3 Кольчугино во Владимирской области.

"Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14-00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда - отвечать отказались", - говорится в твиттере оппозиционера.

Ранее российские СМИ сообщали, что Навальный, вероятно, будет отбывать срок в ИК-2 в городе Покров Владимирской области.

В феврале суд изменил условный срок Навального по делу "Ив Роше" на реальный, в заключении он проведет около двух с половиной лет – ему зачли домашний арест и пребывание в СИЗО.