Тюмень обратится к Путину для присвоения городу почетного звания "Город трудовой доблести"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поддержал трудовые коллективы региональной столицы, выступающих за присвоение городу почетного звания РФ "Город трудовой доблести".

Как сообщили Накануне.RU в областном оперативном штабе, с ходатайством правительство Тюменской области обратится к президенту страны Владимиру Путину. Соответствующее распоряжение глава региона уже подписал.

"Уверен, Тюмень достойна этого высокого звания. Сохранить и передать грядущим поколениям благодарную память о трудовом подвиге земляков, которые, не щадя себя, трудились под девизом "Все - для фронта, все - для Победы!" – наш долг", - подчеркнул Александр Моор.

Помимо более чем 50 трудовых коллективов Тюмени, за присвоение городу почетного звания также выступали его жители и представители региональной Общественной палаты.