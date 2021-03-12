В Челябинске выбрали подрядчика для строительства набережной на реке Миасс

В Челябинске выбрали подрядчика для проведения работ по строительству набережной вдоль южного берега реки Миасс. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Конкурс был объявлен в феврале. Начальная цена контракта – 489,6 млн рублей. Заявки от претендентов принимали до 11 марта.

По окончании срока была подана только одна заявка, заявка соответствует требованиям. Победителем стало ООО "Строймеханизация". компания выполнит работы за 489,6 млн руб.

Подрядчик должен будет построить пешеходную набережную вдоль южного берега реки Миасс от улицы Кирова до створа улицы Пушкина и "Сквера Искусств".

Напомним, 18 марта 2019 г. был заключен контракт на строительство набережной с ООО "Урал-Сервис-Групп". Сумма контракта – 574 млн руб. Завершить работы компания должна была до 15 декабря 2020 г. Однако подрядчик сорвал сроки строительства. Главе Челябинска Натальи Котовой было внесено представление прокурора из-за срыва сроков строительства набережной на реке Миасс. В конце прошлого года власти расторгли контракт. Подрядчику выставлен штраф в размере 2,3 млн рублей.