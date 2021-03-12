Пумпянский рассказал Путину, почему в России по несколько лет не реализуются промышленные проекты

На сроки реализации инвестиционных проектов в промышленном строительстве влияют действия надзорных структур и взаимодействие с согласующими организациями. Об этом президенту России Владимиру Путину заявил председатель совета директоров Трубной металлургической компании (ТМК) Дмитрий Пумпянский. В ходе онлайн-совещания по мерам стимулирования инвестиционной активности, он также озвучил варианты решения проблемы на примере совершенствования законодательства в сфере промышленного строительства.

Так, первой проблемой, из-за которой предприятия не укладываются с дедлайн, является оформление разрешительной документации. Пумпянский предложил четко регламентировать перечень организаций, которые требуют согласования, в зависимости от объекта капитального строительства. Помимо этого, необходимо сократить количество обязательных требований при проектировании объектов, а также создать согласованный механизм проверок контролирующих органов.

Следующим шагом станет регламентация порядка прохождения экспертиз. Как вариант, Пумпянский предлагает рассмотреть возможность параллельного согласования проектной документации, а также экологической и градостроительной экспертизы в государственных структурах. Для упрощения процедуры также можно создать единый орган взаимодействия заказчика и госорганов, что позволит сэкономить не менее года.

Последним, но не менее важным шагом станет перенос всех процедур, как проектирования, так и выдачи разрешения, в цифровой формат. Данный вопрос ранее уже обсуждался с Министерством строительства РФ.

Однако для достижения цели недостаточно решить только эти проблемы. Необходимо внедрять иные инструменты поддержки, как СПИК 2.0 и СЗПК. Пумпянский заявил, что объединение разных подходов позволит бизнесу приступить к капиталоемким и долгосрочным проектам, которые ранее считались неокупаемыми.

В качестве примера, представитель ТМК привел стратегический проект в г. Волжском Волгоградской области, который компания решила организовать при поддержке Минпромторга. На создание производства нержавеющего плоского проката мощностью до 500 тыс. т., по предварительному анализу, уйдет свыше 100 млрд руб. инвестиционных средств. Однако именно этот проект обещает стать лидером по производству спецстали и сплавов для всех отраслей промышленности. Благодаря ему российская промышленность сократит свою зависимость от зарубежного плоского проката из нержавеющих и коррозионностойких марок стали. Сейчас же импорт из-за границы составляет 95%.

"Очевидно, что текущая ситуация требует от нас ускоренного внедрения новых материалов и технологий для добычи и транспортировки сырья, обустройства сервиса, скважин и инфраструктуры. В этой связи недавно созданный на базе активов ПАО "ТМК" и ПАО "ЧТПЗ" российский лидер не только является крупнейшим в мире производителем труб, но и способен обеспечить энергетическую безопасность России и решение стратегических задач по импортозамещению и освоению новых районов нефтегазодобычи", – сказал Дмитрий Пумпянский.

Напомним, ТМК является глобальным поставщиком стальных труб, трубных решений и сопутствующих сервисов для нефтегазового сектора. Компания обладает производственными активами в России, Румынии и Казахстане. Наибольшую долю в структуре продаж ТМК занимают нарезные нефтегазовые трубы, отгружаемые потребителям в более 80 странах мира. ТМК поставляет продукцию в сочетании с широким комплексом сервисных услуг по термообработке, нанесению защитных покрытий, нарезке премиальных соединений, складированию и ремонту труб. Компания совершенствует свои научно-технические компетенции и ведет разработку инновационной трубной продукции на базе научно-технического центра (НТЦ) в Сколково и Русского научно-исследовательского института трубной промышленности (РусНИТИ) в Челябинске. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.