12 Марта 2021
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МКС, космонавты, астронавты, экипаж (2020) | Фото: vk.com/roscosmos

Экипаж МКС завершил герметизацию микротрещин в модуле "Звезда"

На МКС завершены ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", сообщает Роскосмос. Именно в этом модуле находились трещины, которые, предположительно, вызывали утечку воздуха и падение давления.

"В ближайшие дни космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле для проверки уровня атмосферы", - говорится в сообщении госкорпорации.

О падении давления в модуле сообщалось в конце февраля. 1 марта экипаж приступил к герметизации трещин.

Предположительно, трещины могли появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.

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Экипаж МКС завершил герметизацию микротрещин в модуле "Звезда"

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Теги: мкс, микротрещены, герметизация, модуль звезда



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