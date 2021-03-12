Экипаж МКС завершил герметизацию микротрещин в модуле "Звезда"

На МКС завершены ремонтно-восстановительные работы на корпусе модуля "Звезда", сообщает Роскосмос. Именно в этом модуле находились трещины, которые, предположительно, вызывали утечку воздуха и падение давления.

"В ближайшие дни космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков закроют люки в модуле для проверки уровня атмосферы", - говорится в сообщении госкорпорации.

О падении давления в модуле сообщалось в конце февраля. 1 марта экипаж приступил к герметизации трещин.

Предположительно, трещины могли появиться из-за столкновения станции с микрометеоритами или космическим мусором.