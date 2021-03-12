Суд отказался отменять штраф депутату Бондаренко за участие в акции 31 января

Саратовский областной суд оставил в силе постановление об административном штрафе депутату областной думы от КПРФ Николаю Бондаренко за участие в несогласованной акции.

"Поскольку судом первой инстанции установлено, что публичные мероприятия не были в установленном порядке согласованы с администрацией города, участие в них Бондаренко независимо от его статуса является незаконным", - сообщила пресс-служба суда.

Напомним, 8 февраля депутата от КПРФ задержали и позже оштрафовали по решению суда на 20 тыс. руб. за участие в несанкционированной акции 31 января.

Саратовская областная дума признала Бондаренко и его коллегу Александра Анидалова нарушителями депутатской этики из-за участия этих политиков в протестной акции. Это решение может стать началом лишения Бондаренко депутатского мандата, полагают некоторые наблюдатели.