Милонов предложил запретить брать в чиновники алкашей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не брать в чиновники хронических алкоголиков. Но при этом они вполне могут работать руководителями в творческой индустрии, полагает парламентарий.

Ранее в Общественной палате Ленобласти предложили запретить людям, страдающим алкоголизмом, занимать руководящие должности в организациях.

"В целом, конечно, надо запретить людям, страдающим серьезной формой алкоголизма, занимать государственные должности. Это никуда не годится", - приводит слова Милонова агентство "Москва".

Депутат оставляет алкоголикам право руководить творческими заведениями: "Российская история знает некоторых известных, оставивших заметный след в истории искусств и культуры России людей, которые злоупотребляли. Я имею в виду, что, конечно, депутатами такие люди точно не должны быть, но какие-то маленькие должности могут занимать. Возможно, кое-где можно и оставить, потому что наши алкаши - они наши алкаши, но никак серьезные должности им занимать нельзя".