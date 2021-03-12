12 Марта 2021
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Общество В России
(2004) | Фото

Милонов предложил запретить брать в чиновники алкашей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил не брать в чиновники хронических алкоголиков. Но при этом они вполне могут работать руководителями в творческой индустрии, полагает парламентарий.

Ранее в Общественной палате Ленобласти предложили запретить людям, страдающим алкоголизмом, занимать руководящие должности в организациях.

"В целом, конечно, надо запретить людям, страдающим серьезной формой алкоголизма, занимать государственные должности. Это никуда не годится", - приводит слова Милонова агентство "Москва".

Депутат оставляет алкоголикам право руководить творческими заведениями: "Российская история знает некоторых известных, оставивших заметный след в истории искусств и культуры России людей, которые злоупотребляли. Я имею в виду, что, конечно, депутатами такие люди точно не должны быть, но какие-то маленькие должности могут занимать. Возможно, кое-где можно и оставить, потому что наши алкаши - они наши алкаши, но никак серьезные должности им занимать нельзя".

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Милонов предложил запретить брать в чиновники алкашей

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Теги: виталий милонов, алкоголик, чиновник



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