Ждать дедовщины? В Салехарде в одну группу отправили детсадовцев двух и четырёх лет

В Салехарде началась проверка информации о том, что в детском садике "Оленёнок" в одну группу ходят воспитанники двух и четырёх лет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Обращаюсь к департаменту образования. Вы зачем допустили смешанные группы в новых детских садах? В частности, в" Оленёнке"? 2- и 4-летки в одной группе. Первые забиты вторыми, вторые деградируют на глазах. Это методика новая? Или проблема садов так и не решена? Дайте разъяснение компетентных органов, воспитатели ответить не могут", - говорит автор анонимного поста, появившегося в одной из групп "ВКонтакте".

В комментариях "отметился" департамент образования столицы Ямала. По его данным, ситуация будет проверена.