12 Марта 2021
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салехард (2016) | Фото: Накануне.ru

Ждать дедовщины? В Салехарде в одну группу отправили детсадовцев двух и четырёх лет

В Салехарде началась проверка информации о том, что в детском садике "Оленёнок" в одну группу ходят воспитанники двух и четырёх лет, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Обращаюсь к департаменту образования. Вы зачем допустили смешанные группы в новых детских садах? В частности, в" Оленёнке"? 2- и 4-летки в одной группе. Первые забиты вторыми, вторые деградируют на глазах. Это методика новая? Или проблема садов так и не решена? Дайте разъяснение компетентных органов, воспитатели ответить не могут", - говорит автор анонимного поста, появившегося в одной из групп "ВКонтакте".

В комментариях "отметился" департамент образования столицы Ямала. По его данным, ситуация будет проверена.

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Ждать дедовщины? В Салехарде в одну группу отправили детсадовцев двух и четырёх лет

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Теги: детский сад, Оленёнок, смешанная группа



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