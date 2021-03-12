Цена бензина Аи-92 побила исторический рекорд

Цена бензина Аи-92 выросла в ходе торгов до 55,75 тысячи рублей за тонну, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). Таким образом, побит исторический рекорд мая 2018 года.

По данным ТАСС, за 12 марта биржевая цена на бензин выросла на 1,71%, с начала года он подорожал на 12,33%.

В мае 2018 года стоимость Аи-92 достигала 55,43 тыс. рублей за тонну.

Ранее сообщалось, что с 24 февраля по 1 марта средние потребительские цены на бензин в России увеличились на 6 копеек - до 46,97 рублей за литр.

Напомним, российским нефтяникам рекомендовали нарастить запасы бензина - в два этапа они должны увеличиться к 1 июня. Такое пожелание указано в протоколе совещания по ситуации на рынке топлива.