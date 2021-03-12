12 Марта 2021
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Общество Челябинская область
Ленинградский мост, Челябинск (2016) | Фото: livejournal.com

В Челябинске изменят схему движения общественного транспорта из-за ремонта Ленинградского моста

В Челябинске из-за закрытия Ленинградский мост для проведения капитального ремонта с мая изменится схема движения городского общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Так, изменят схему движения трамвайные маршруты №6, 15, 18, а также маршрутки №11, 12, 39, 46, 54, 86, 91.

Автобусы №34, 45, 25-с будут следовать в объезд по улицам Кирова – Братьев Кашириных – Российской.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.

В мае мост закроют для проведения капитального ремонта. Поставлена задача его открыть в сентябре 2022 года.

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В Челябинске изменят схему движения общественного транспорта из-за ремонта Ленинградского моста

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Теги: Ленинградский мост, реконструкция, ремонт,



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