В Челябинске изменят схему движения общественного транспорта из-за ремонта Ленинградского моста

В Челябинске из-за закрытия Ленинградский мост для проведения капитального ремонта с мая изменится схема движения городского общественного транспорта, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Так, изменят схему движения трамвайные маршруты №6, 15, 18, а также маршрутки №11, 12, 39, 46, 54, 86, 91.

Автобусы №34, 45, 25-с будут следовать в объезд по улицам Кирова – Братьев Кашириных – Российской.

Напомним, в октябре управление муниципальных закупок администрации Челябинска объявило аукцион на выполнение работ по реконструкции Ленинградского моста. Начальная цена контракта – 998,6 млн руб. Прием заявок продлился до 26 октября. По итогам аукциона победителем признано АО "Уралмостострой", которое готово выполнить работы за 998,6 млн руб.

В мае мост закроют для проведения капитального ремонта. Поставлена задача его открыть в сентябре 2022 года.