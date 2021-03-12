12 Марта 2021
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Общество Свердловская область
врач, доктор, ГКБ №40, кабинет компьютерной томографии (2020) | Фото: Накануне.RU

"Два месяца люди ждут". Куйвашев объяснил задержку выплат врачам из "красной зоны"

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев рассказал, когда уральские медики получат обещанные выплаты за борьбу с коронавирусом.

Сегодня в Instagram главы региона его спросили о том, когда врачам из "красной зоны" выплатят областные надбавки.

"Уже два месяца люди ждут", - пожаловались губернатору.

Тот ответил, что все региональные выплаты медикам были сохранены в полном объеме.

"В начале февраля был лишь изменен нормативно-правовой акт, закрепляющий начисление стимулирующих выплат. В силу вступило постановление правительства №52-ПП, поэтому ранее действовавший указ был отменен", - пояснил Евгений Куйвашев.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: ДИП Свердловской области

По его словам, как и раньше, списки на выплаты формируются медучреждениями, а затем они обрабатываются Минздравом и Минфином.

"Какие-то заминки, связанные с корректировкой нормативной базы, могут быть. Но в целом, мы от своих обязательств, безусловно, не отказываемся, и наших медиков будем поддерживать", - пообещал губернатор.

Как сообщало Накануне.RU, по данным Роспотребнадзора, почти 30% жителей Свердловской области уже имеют иммунитет к коронавирусу.

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"Два месяца люди ждут". Куйвашев объяснил задержку выплат врачам из "красной зоны"

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Теги: Куйвашев, выплаты, врачи



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