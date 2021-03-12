12 Марта 2021
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Экономика Центральный ФО Приволжский ФО Пермский край Москва
центральный банк, центробанк, ЦБ (2018) | Фото: nakanune.ru

ЦБ отозвал лицензию у владельца пермского банка

Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского Форбанка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ЦБ.

По данным регулятора, лицензия отозвана из-за того, что Форбанк нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, не соблюдал требования законодательства в части противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.

Кредитная организация занимала 221-е место в банковской системе России по величине активов.

По данным "Ъ-Прикамье", в начале 2020 года акционеры Форбанка выкупили пермский банк у крымского Генбанка. Сейчас кредитное учреждение контролируется десятью физлицами из числа совладельцев Форбанка. В августе на внеочередном собрании акционеров Почтобанка было принято решение о присоединении его к Форбанку. Процедуру предполагалось завершить до конца года, но она все еще не завершена.

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ЦБ отозвал лицензию у владельца пермского банка

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Теги: Форбанк, Центробанк, отзыв лицензии



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