ТМК-Казтрубпром стал лауреатом конкурса социальной ответственности бизнеса в Казахстане

Дочернее предприятие "Трубной металлургической компании" (ТМК) в Казахстане, ТМК-Казтрубпром, стало лауреатом конкурса социальной ответственности бизнеса "Парыз" в номинации "Лучшее предприятие в области охраны труда". Как сообщили в пресс-службе ТМК, диплом был вручен на заседании городской трехсторонней комиссии по социальному партнерству и регулированию социальных и трудовых отношений, которое состоялось в акимате Уральска под председательством заместителя акима города Мулкай Мираса.

"Принципы устойчивого развития являются ключевыми для ТМК. Предприятие ТМК-Казтрубпром активно вовлечено в работу по этому направлению. Мы регулярно принимаем участие в республиканском конкурсе "Парыз", выполняем условия Меморандума по сохранению рабочих мест, социальной поддержке, а также по созданию безопасных и благоприятных условий труда. Эти усилия нацелены на формирование благоприятной среды не только внутри предприятия, но и в регионе нашего присутствия в целом", – отметил генеральный директор ООО "ТМК-Казтрубпром" Владимир Колесников.

Ежегодный конкурс по социальной ответственности бизнеса "Парыз" был утвержден президентом Казахстана в 2008 году. Мероприятие проводится ежегодно министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и Федерацией профсоюзов Республики Казахстан.