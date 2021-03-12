Руководитель "Ямалкоммунэнерго" в Пуровском районе уволен из-за ЧП в Тарко-Сале

Глава Пуровского района Антон Колодин сообщил об отставке руководителя местного филиала "Ямалкоммунэнерго" и нескольких должностных лиц, которые отвечали за сферу ЖКХ. Решение об увольнении было принято после анализа всех обстоятельств ЧП, произошедшего на коммунальных сетях в Тарко-Сале.

"Очевиден тот факт, что допущены системные и управленческие промахи. Сделаны соответствующие организационные выводы. Принято решение об отставке руководителя филиала "Ямалкоммунэнерго" по Пуровскому району. Также принято решение об освобождении от должностей сотрудников отраслевого органа местного самоуправления, ответственных за подготовку к осенне-зимнему периоду и осуществляющих контроль за объектами ЖКХ. Ряд сотрудников привлечен к дисциплинарной ответственности", – сообщил Колодин.

Основным приоритетом на 2021 г., по словам главы района, является реализация комплекса мер по модернизации системы ЖКХ. Из-за случившегося, необходимо провести работы по повышению надежности системы энергобезопасности. В рамках этого будет проведена инвентаризация инженерной инфраструктуры, теплосетей, сетей водоснабжения и водоотведения.

Напомним, что коммунальная авария, произошла в райцентре, Тарко-Сале, в январе. Из-за нее город в разгар зимы остался без горячей воды на несколько недель.

Ранее также сообщалось, что из-за ЧП в администрации района "полетят головы". Предполагалось, что среди "счастливчиков" окажутся замы главы департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района. Ведь именно они отвечали за подготовку коммунальных сетей в летний сезон. А вот руководитель департамента Адриан Лешенко может наказания избежать, поскольку возглавил ведомство, когда подготовка к зимнему сезону уже была завершена.