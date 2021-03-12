Рогозин собрался "воевать" с США и Китаем за освоение дальнего космоса "умением и традициями"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин в очередной раз обозначил российские планы по освоению дальнего космоса. Недавно он докладывал о них президенту России, а теперь опубликовал комментарий в Telegram-канале "Незыгарь".

Руководитель госкорпорации не согласен с критикой российской программы по освоению дальнего космоса, он считает, что уже начатую в этом направлении работу преуменьшают.

"Уже в этом году спустя 45 лет после окончания советской программы лунных исследований начинается российская программа отправки к Луне автоматических аппаратов. Речь идёт о посадочном аппарате Луна-25. За ним в 2024-2025 годах будут запущены орбитальный Луна-26 и тяжелый исследовательский аппарат Луна-27, посадка которого будет произведена на южном полюсе Луны. Затем Роскосмос перейдет к подготовке пилотируемых миссий", - пишет Рогозин.

Он указывает, что после 2023 года, вероятно, начнутся испытания тяжелого многоразового пилотируемого корабля "Орел", под который на космодроме Восточный уже строится инфраструктура и стартовый комплекс для семейства ракет "Ангара" (кстати, недавно строительство было приостановлено по решению суда на 90 суток).

Межпланетные проекты пока ограничиваются совместной с европейцами миссией "ЭкзоМарс" и разработкой исследовательского аппарата "Венера-Д".

"Конечно, у нас по сравнению с Китаем и США финансирование программ исследования дальнего космоса намного скромнее. Но принципиально важные задачи в этой области, поставленные Президентом России, будут решены. Воюем не числом, а умением и традициями.

Для этого уже заложена основа и начат переход на принципиально новую ракетно-космическую технику. Обеспечивается полная независимость страны в создании радиационностойкой микроэлектроники и космического приборостроения", - пишет Рогозин. Он заявил, что уже в этом году "мы порадуем наших соотечественников принципиально прорывными результатами и в этой важнейшей сфере нашей работы".