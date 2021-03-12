12 Марта 2021
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Общество В России
Кирилл Серебренников (2017) | Фото: rostov.press

Серебренников закрыл "Седьмую студию"

Театральная организация "Седьмая студия", основанная режиссером Кириллом Серебренниковым, прекратила свою деятельность, это следует из базы "СПАРК-Интерфакс".

Как сообщил источник "Интерфакса", решение о ликвидации - формальный процесс. "Седьмая студия" продолжала функционировать, пока шел судебный процесс.

В сентябре 2020 на внеочередном собрании правления учредители пришли к решению ликвидировать организацию.

Именно с "Седьмой студией" было связано громкое уголовное дело, по которому проходил Серебренников. В прошлом году суд признал его виновным в мошенничестве и приговорил к условному сроку. Ущерб, который режиссер и другие фигуранты должны выплатить Минкульту, оценили в 129 млн рублей.

В феврале режиссер подтвердил уход с поста художественного руководителя столичного "Гоголь-центра".

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Серебренников закрыл "Седьмую студию"

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Теги: кирилл серебренников, седьмая студия



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