12 Марта 2021
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Общество В России
тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

К 2030 году число заключенных в российских колониях должно сократиться в полтора раза

Минюст России планирует к 2030 году значительно сократить количество заключенных в колониях: с нынешних 376 тыс. до 250-300 тыс. человек, то есть планируется сокращение в полтора раза.

"К 2024 году в исправительных центрах и изолированных участках, функционирующих как исправительные центры, необходимо кратно увеличить количество мест для осужденных к принудительным работам, а к 2030 году - полностью обеспечить имеющиеся потребности. В результате решения этой задачи мы планируем кардинально снизить количество лиц, находящихся в местах лишения свободы, оценочно до 250-300 тыс. человек. Это и уменьшит финансовую нагрузку, и еще больше отразится на положении России в мировом рейтинге пенитенциарных служб", - цитирует ТАСС министра юстиции России Константина Чуйченко.

По оценкам Минюста, сейчас около 188 тыс. осужденных на лишение свободы имеют право на замену этого наказания на принудительные работы в исправительных центров. Чтобы расширить эту практику, министерство планирует активнее привлекать к трудоустройству осужденных бизнес-сообщество.  

Ранее Накануне.RU сообщало о казусе, который недавно открылся при рассмотрении в Госдуме очередного законопроекта. Оказалось, что глава Министерства юстиции Российской Федерации не имеет права посещать заведения ФСИН и СИЗО без специального разрешения этих учреждений.

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К 2030 году число заключенных в российских колониях должно сократиться в полтора раза

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Теги: колонии, заключенные, фсин, минюст



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