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Общество Тюменская область
Всероссийский тест по истории Отечества, Екатеринбург, аудитория, УрФУ (2016) | Фото: Накануне.RU

В Тюмени выберут стратегию архитектурного образования

Каким быть архитектурному образованию в регионе и как сделать взаимодействие образования, бизнеса и власти эффективным – эти и многие другие вопросы обсудят участники практической секции "Архитектурно-строительное образование: ключевые направления развития" 16-го марта в рамках II Градостроительного форума, сообщили Накануне.RU в Главном управлении строительства Тюменской области.

Ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова заявила, что "вопрос подготовки высококвалифицированных кадров для градостроительства является одним из самых важных условий для развития региона в целом". Методам и формам обучения архитектурных и строительных кадрах, производственной практике студентов, возможностях и перспективах сотрудничества вуза и строительного сообщества региона на секции будет посвящено серьёзное внимание. В обсуждении данных вопросов примут участие как специалисты ТИУ, так и представители власти, застройщиков.

Как опорный вуз региона, Тюменский индустриальный университет активно занимается вопросами формирования инвестиционно-привлекательного архитектурного образа Тюмени, Тобольска, других населенных пунктов юга Тюменской области. Так, в 2017-20 гг. специалистами кафедры дизайна и архитектуры Строительного института ТИУ в рамках проекта "Архитектурный образ региона" была проделана колоссальная работа. Изучено историко-культурное наследие Тюменской области, разработаны проекты архитектурного обустройства ряда туристских маршрутов и зона.

О том, как шла работа над данным проектом и перспективах его реализации участникам Градфорума, расскажет архитектор Александр Клименко. Также в рамках секции будут впервые презентованы проект создания пешеходной улицы в центре Тюмени и успешные примеры по созданию комфортной городской среды, осуществленные молодыми дизайнерами и архитекторами ТИУ.

Организаторы секции "Архитектурно-строительное образование: ключевые направления развития" рассчитывают на полноценный обмен опытом и дискуссию. К разговору приглашены представители органов региональной власти, органов местного самоуправления, управ административных округов Тюмени, застройщики и девелоперы, архитекторы и проектировщики, дорожники, благоустроители, ландшафтники, СМИ.

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В Тюмени выберут стратегию архитектурного образования

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Теги: II Градостроительный форум, развитие



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