Учредителя "Ямал Ресурс" подозревают в создании "Детского инновационного центра", для кражи 4,5 млн рублей

Следователи возбудили уголовное дело в отношении руководителя НО "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Технопарк-Ямал" и учредителя ООО "Ямал Ресурс" по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по ЯНАО, в 2018 г. учредитель ООО "Ямал Ресурс" вступил с руководителем Фонда в преступный сговор, с целью обогащения. Для этого был изготовлен и представлен фиктивный проект "Детского инновационного центра". После руководитель НО "Фонд "Окружной инновационно-технологический центр "Технопарк-Ямал", используя свое служебное положение, подписал с ООО "Ямал Ресурс" договор на предоставление займа в размере 4,5 млн руб.

Полученные денежные средства учредитель ООО "Ямал Ресурс" перевел на личный банковский счет, после чего распределил между соучастниками, причинив Фонду материальный ущерб в особо крупном размере.

Преступление было выявлено сотрудниками УЭБиПК УМВД России по региону. В ходе расследования будут установлены обстоятельства преступления и дана уголовно-правовая оценка действиям других причастных лиц.

Напомним, что Арбитражный суд Ямало-Ненецкого автономного округа в минувшем декабре одобрил иск Фонда "Окружной инновационно-технологический центр "Технопарк-Ямал" к ООО "Ямал-Ресурс". В нем Фонд требовал взыскать с ответчика 8,6 млн руб.: 4,5 млн в качестве задолженности по договору займа, 3,7 млн руб. пени и 260 тыс. руб. в виде процентов за пользование займом за сентябрь-декабрь 2019 г. В свою очередь "Ямал-Ресурс" подал апелляцию на решение суда, которую будут рассматривать 6 апреля.