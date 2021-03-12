12 Марта 2021
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Политика В России
Дмитрий Песков (2015) | Фото: Накануне.RU

В Кремле ответили на статью Financial Times о росте влияния силовиков на Путина

В Кремле заявили, что у источников англо-саксонских СМИ существенно понизились квалификация. Там также не исключили, что у таких экспертов снизился и уровень понимания реальных политических процессов в России.

Таким образом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статью в Financial Times, где, в частности, говорилось, что силовой блок якобы имеет сильное влияние на Владимира Путина, что выражается в том числе и в поведении правоохранителей на несанкционированных митингах.

Песков заявил, что Россия готова "терпеливо рассказывать и объяснять желающим то, что у нас происходит", передает РИА Новости.

Ранее в Кремле заявили, что проведение несанкционированных акций в России вызывает обеспокоенность. Пресс-секретарь российского президента назвал жесткие действия полиции по пресечению таких акций оправданными.

По его словам, за последние дни наблюдались прямые призывы к несогласованным митингам.

Представитель Кремля также сообщил, что правоохранительные органы не должны согласовывать решения об оцеплениях в центре Москвы с Кремлем, их действия позволяют "избежать каких-то худших последствий".

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В Кремле ответили на статью Financial Times о росте влияния силовиков на Путина

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, силовики, Financial Times



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