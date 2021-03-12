В Челябинске с апреля еще на трех маршрутках вырастет стоимость проезда до 28 рублей

В Челябинске еще на трех маршрутах с апреля повысится стоимость проезда с 25 до 28 рублей.

В управлении транспорта города Накануне.RU сообщили, что поступили уведомления от перевозчиков об увеличении стоимости проезда с 8 апреля до 28 рублей по маршрутам: № 35 "Поселок Новосинеглазово – Приборостроительная" и № 40 "Поселок АМЗ – Университетская Набережная". С 10 апреля вырастет цена по маршруту № 49 "Солнечный берег-ЧВВАКУШ".

Напомним, в Челябинске с марта повысится стоимость проезда в маршрутных такси с 25 до 28 рублей. Проезд подорожает на 18 маршрутах. Администрация Челябинска рекомендовала перевозчикам не увеличивать стоимость проезда в маршрутках, а рассмотреть альтернативные меры повышения экономической эффективности работы.