12 Марта 2021
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кошелек, деньги (2018) | Фото: and-notes.livejournal.com

СМИ: "Подозрительно бедных" россиян лишат "детских выплат"

Минтруд намерен ограничить социальные выплаты "подозрительно бедным" семьям. Речь о россиянах, чьи доходы формально низкие, а имущество при этом имеется на круглую сумму. В то же время в ведомстве рассматривают возможность увеличить с 1 апреля "детские выплаты" (на детей трех – семи лет) до 70-100% прожиточного минимума, если базовая выплата не позволяет семье выйти за черту бедности, пишет "Коммерсант".

Сейчас выплаты начисляются на 4,7 млн детей, в среднем составляют 5,5 тыс. руб. Условие получения выплат – официальный доход на семью ниже установленных в регионе критериев бедности.

Минтруд сталкивался с большим числом и региональных обращений, и вопросов НКО, критикующих низкую адресность выплат этих пособий и постоянно реализующуюся возможность получения пособий по бедности людьми с серыми явно высокими доходами — это вызывает недоверие ко всей госполитике борьбы с бедностью.

Бедной больше не будет считаться семья, у которой одновременно есть несколько квартир или домов с площадью более 40 кв. м. на человека. Бедная семья может иметь одновременно квартиру, дом, дачу, земельный участок 0,25 га, гараж, новый легковой автомобиль (с оговорками), мотоцикл, трактор, сбережения порядка 200 тыс. руб.

Второе новшество — "правило нулевого дохода": правительство планирует ограничить выплаты семьям, у которых нет никаких легальных доходов — зарплат, предпринимательских доходов, выплат по договорам, гонораров, пенсий, стипендий.

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СМИ: "Подозрительно бедных" россиян лишат "детских выплат"

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Теги: детские выплаты, прожиточный минимум, доходы, имущество



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