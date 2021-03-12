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Петр Порошенко (2020) | Фото: Facebook, Петр Порошенко

Княгиню Ольгу убрали из списка великих женщин из-за протеста Порошенко

Всемирный экономический форум вычеркнул святую княгиню Ольгу из списка шести женщин, сформировавших мир. Поводом послужило возмущение бывшего украинского президента олигарха Петра Порошенко.

В публикации княгиня Ольга упоминалась как "княгиня Киевской Руси – прародительница современной России". Порошенко заявил, что Русь охватывала также территории современных Белоруссии и Украины и нужно внести изменения в формулировку. Однако там просто убрали княгиню из списка "из-за конфликта исторических данных".

Формулировка действительно была неточна, поскольку никакой Киевской Руси в IХ веке никто не знал - это название появится в трудах историков только в XVIII веке. А Порошенко, подчеркнувшему, что нынешняя Украина была Русью, не мешало бы задать себе вопрос: почему она отказывается от своих исторических корней? И он актуален не только для Порошенко. И не только для Украины.

Княгина Ольга известна тем, что еще до Крещения Руси приняла православную веру и обратила в нее некоторых киевлян. Украинские власти, спекулируя на том, что раскол между Римом и Константинополем формально произошел позже (в 1054 году), подчеркивают, что Русь приняла не православие, а сделала "европейский выбор", приняв христианство, характерное для Западной Европы (о связях с Европой упомянул и Порошенко). Однако уже в VIII веке Рим стал изменять вероучительные догматы, поэтому разногласия возникли гораздо раньше. И князь Владимир при выборе веры западное христианство отверг.

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Княгиню Ольгу убрали из списка великих женщин из-за протеста Порошенко

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Теги: Украина, Петр Порошенко



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