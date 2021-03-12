12 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожарная машина (2018) | Фото:Накануне.RU

При пожаре в институте металлургии в Екатеринбурге погиб 63-летний мужчина

Прокуратура начала проверку после гибели мужчины в результате пожара в Екатеринбурге.

Напомним, сегодня днем поступил сигнал о возгорании в здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов на Студенческой, 51. Людей срочно эвакуировали.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, во время тушения было обнаружено тело человека, причину смерти которого установит судебно-медицинская экспертиза. По предварительным, 63-летний мужчина, спасаясь от огня, упал с высоты и погиб.

Сейчас в надзорном ведомстве устанавливают, кто именно отвечал за соблюдение техники пожарной безопасности в здании.

На место выехал прокурор Кировского района Екатеринбурга Александр Гоголевский. Он займется координацией действий правоохранительных органов.

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При пожаре в институте металлургии в Екатеринбурге погиб 63-летний мужчина

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Теги: пожар, институт, прокуратура, Екатеринбург



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