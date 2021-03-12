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Политика Свердловская область
Екатерина Меньшикова, подозреваемая в убийстве Ксении Каторгиной (2019) | Фото: Накануне.RU

"Кто тебя поил, сволочь неблагодарная?" Обвиняемая в убийстве "девушки на "Ауди" устроила скандал в суде

В Екатеринбурге продолжается суд над обвиняемыми в убийстве Ксении Каторгиной, отправившейся продавать свой автомобиль "Ауди Q 5".

Напомним, на скамье подсудимых находятся Марат Ахметвалиев, Михаил Федорович и Екатерина Меньшикова. Как считает следствие, именно они жестоко расправились с Ксенией в октябре 2019 года, когда та отправилась на сделку по продаже своего автомобиля Audi Q5 и пропала. Было возбуждено уголовное дело. Машина спустя несколько дней была обнаружена в Челябинске у перекупщиков, ее приобрели за 350 тыс. руб. В салоне были найдены замытые пятна крови. Через несколько дней, 15 октября, тело хозяйки авто обнаружили в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в канализационном коллекторе. А вскоре по подозрению задержали Федоровича, Меньшикову и Ахметвалиева.

Сегодня в Свердловском областном суде продолжили допрос свидетелей, в том числе опросили и сестру одной из обвиняемых Екатерины Меньшиковой. Как передает корреспондент Накануне.RU, родная сестра фигурантки дела Алёна Яковлева дала показания против родственницы. Она подтвердила информацию о вымогательстве денег от их общей мамы со стороны Меньшиковой и Федоровича.

"Мама приехала с Ахметвалиевым и она мне стала говорить про документы насчет сберегательного счета. На ней были синяки и она была в джинсах Меньшиковой. Затем мама зашла домой и закрыла дверь от Ахметвалиева и вызвала полицию. Он начал дергать первую дверь и сломал замок. Затем подсудимый понял, что будет вызвана полиция. Ахметвалиев перепрыгнул через забор и скрылся. Но мама ничего не должна Федоровичу", - рассказала 18-летняя девушка.

Также она призналась, что у нее были не очень хорошие отношения с Федоровичем из-за того, что он запретил сестре общаться с ней и матерью.

Такие откровения вызвали резкую агрессию у Меньшиковой. "Кто тебя поил, сволочь неблагодарная? Дрянь, кто тебе деньги давал и выпускной оплачивал?" - закричала она в ответ.

Судья вынес подсудимой строгое замечание. Затем Меньшикова заявила, что ей плохо, ее тошнит.

В судебном процессе объявлен перерыв.

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"Кто тебя поил, сволочь неблагодарная?" Обвиняемая в убийстве "девушки на "Ауди" устроила скандал в суде

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Теги: дело каторгиной, ауди



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