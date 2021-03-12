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Общество Свердловская область
столб, освещение, горсад (2019) | Фото:ОНФ Курганской области

Прокуратура подала в суд на мэрию Екатеринбурга за темные улицы в поселке Сысерть

Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил исковое требование прокуратуры в отношении городской администрации. Согласно решению суда, мэрия должна установить освещение на ул. Матросова в п. Сысерть на промежутке домов №1-9.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что администрация Екатеринбурга нарушила требования законодательства о безопасности дорожного движения.

"В августе 2019 г. ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу в адрес главы Екатеринбурга вносилось представление об устранении причин и условий, способствовавших реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности. Вместе с тем администрацией города каких-либо мер для устранения нарушений не предпринято", - сообщили в прокуратуре.

В связи с этим в суд было направлено исковое заявление с требованием возложить на администрацию города обязанности принять меры по обустройству указанного участка. Установить стационарное электрическое освещение мэрия должна в течение года с момента вступления решения суда в законную силу.

Несмотря на то, что администрация Екатеринбурга подала апелляционную жалобу, Свердловский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, а апелляционную жалобу без удовлетворения.

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Прокуратура подала в суд на мэрию Екатеринбурга за темные улицы в поселке Сысерть

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Теги: Сысерть, Екатеринбург, администрация, мэрия, прокуратура, иск, освещение



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