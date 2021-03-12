Natural News: Грипп просто переименовали в ковид

С тех пор как появился коронавирус, практически исчез грипп. Это может означать, что он был просто переименован в ковид, пишет Natural News.

Отмечается, что в последние месяцы в Великобритании не зафиксировано случаев заболевания гриппом. The Independent недавно писала, что заболеваемость гриппом находится на исторически низком уровне. Из почти 700 тыс. образцов мазков ни один не дал положительных результатов на грипп. В США после начала коронавирусной горячки грипп тоже практически исчез.

Эпидемиолог и бывший глава факультета биостатистики, эпидемиологии и исследований Университета Рокфеллера Кнут Виттковски заявил, что "грипп по большей части был переименован в ковид", и многие случаи гриппа ошибочно считают случаями коронавируса.

По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC), совокупный показатель положительных тестов на грипп в четвертом квартале 2020 года составил всего 0,2%, притом что годом ранее было почти 9%. А в первой декаде января было 0,1% против 22% годом ранее. Это не объяснимо ничем другим, кроме коронавируса.

Мы уже писали о том, что реальная летальность от коронавируса не 2%, как официально считается, а 0,1-0,2%, потому что реальное число тех, кто был инфицирован, гораздо больше числа положительных тестов. К тому же в число умерших от коронавируса включают тех, кто умер от осложнений хронических болезней, что в случае с гриппом ранее не делалось. Это может завышать смертность от коронавируса. И методологическое изменение учета причин смертности делает некорректным сравнение летальности от гриппа и ковида - это просто недопустимо и противоречит принципам научности.

В материале ссылаются также на статью в Science, в которой доказывается, что в США искусственно завышается количество смертей от COVID-19. Новые методы учета привели к тому, что смертность оказалась завышенной в 17 раз, и все это делалось намеренно с целью создать панику и хаос в здравоохранении. Мы указывали на завышение смертности в США, когда по результатам исследования пришли к выводу, что занижения смертности в России нет. В США же все смерти, когда у умерших был выявлен коронавирус, просто записываются в смерти от коронавируса.

Ранее глава CDC Роберт Редфилд признал, что больницам выгодно завышать данные по смертности от коронавируса - они получают за это дополнительное финансирование. Бретт Гируар из Министерства здравоохранения и социальных служб США тоже отмечал, что американские больницы записывают в смерти от ковида максимально возможное число смертей, чтобы получать побольше выплат. Более того, многие больницы специально отказывали в своевременной помощи заболевшим, чтобы вызвать больше смертей.

Осенью начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин отмечал, что в России власти тоже разгоняют "коронавирусную" панику и создают экономический драйвер для бесконечного ковида, доплачивая надбавки врачам за работу с коронавирусными больными. "Почему стафилококковая пневмония ценится в 5 раз дешевле, чем ковидная?" - вопрошал он.

Примечательно, что в самом конце декабря в России случаи гриппа были единичными, чего не было последние 20 лет, заявляла тогда глава Роспотребнадзора Анна Попова. Как раз в конце декабря коронавирус был на пике. А вот в середине января сообщалось о том, что недельные пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ превышены в 32 субъектах РФ. Но это ничего не сообщает для понимания заболеваемости конкретно гриппом, потому что коронавирус тоже вызывает ОРВИ. Не исключено, что такое смешение было сделано специально. Но по той же причине возможно, что многие случаи гриппа до сих пор считаются случаями коронавируса, а смертность от него завышена.