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Общество В России
видеофиксатор камера наблюдения (2011) | Фото:яндекс

В России обнаружили тысячи камер наблюдения с общедоступными данными

Более 6,3 тысяч камер видеонаблюдения в России имеют открытые IP-адреса. Многие из них расположены на электростанциях, промышленных предприятиях, заправках и в системах "умных" домов. Доступ может получить любой желающий, сообщили "Коммерсанту" в компании Avast со ссылкой на данные поисковой системы по интернету вещей Shodan.io.

К системе большинства таких камер можно получить доступ без имени пользователя и пароля, либо пароль к ним установлен по умолчанию.

Эксперты предупредили, что на базе камер с открытым IP злоумышленники могут организовать нелегальную систему видеонаблюдения или использовать их как вычислительный ресурс.

В сентябре прошлого года общественная организация "Роскомсвобода" в суде потребовала от властей Москвы остановить работу уличной системы по распознаванию лиц.

"Коммерсантъ" со ссылкой на источник в "цифровых властях" сообщал, что доступ к камерам может получить почти любой человек, "занимающийся взломом на самом примитивном уровне". При этом в графе "цели" госконтрактов по передаче видеопотоков с камер в единый центр хранения данных департамента информационных технологий записана "возможность передачи данных на возмездной основе". То есть подразумевается, что данные о передвижении граждан могут продаваться.

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В России обнаружили тысячи камер наблюдения с общедоступными данными

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Теги: камеры наблюдения, россия, пароли



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