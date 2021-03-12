12 Марта 2021
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Общество В России Москва
Елена Мизулина (2018) | Фото: ntv.ru

Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

Сенатор Елена Мизулина не исключила, что в России придется полностью заблокировать Twitter.

"Не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации", - заявила член СФ на обсуждении этой темы на круглом столе в Общественной палате России.

Ранее о возможности полной блокировки этой социальной сети в России заявлял Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что не будут к этому стремиться, но такой вариант возможен, если Twitter не пойдет на контакт с российскими властями и не выполнит их требования по удалению контента.

Сейчас РКН замедляет трафик видео и графического контента, текстовый контент передается на прежней скорости. Роскомнадзор обязал замедлять Twitter для 100% пользователей на мобильных устройствах и для половины пользователей стационарного интернета.

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Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

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Теги: елена мизуолина, twitter, блокировка, роскомнадзор



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