Мизулина заявила о возможности полной блокировки Twitter в России

Сенатор Елена Мизулина не исключила, что в России придется полностью заблокировать Twitter.

"Не исключено, что полностью придется заблокировать эту социальную сеть в будущем на территории Российской Федерации", - заявила член СФ на обсуждении этой темы на круглом столе в Общественной палате России.

Ранее о возможности полной блокировки этой социальной сети в России заявлял Роскомнадзор. В ведомстве отметили, что не будут к этому стремиться, но такой вариант возможен, если Twitter не пойдет на контакт с российскими властями и не выполнит их требования по удалению контента.

Сейчас РКН замедляет трафик видео и графического контента, текстовый контент передается на прежней скорости. Роскомнадзор обязал замедлять Twitter для 100% пользователей на мобильных устройствах и для половины пользователей стационарного интернета.