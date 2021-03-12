Ковид унес жизни более 2,5 тысяч свердловчан

Число умерших от коронавируса жителей Свердловской области превысило 2,5 тысячи человек. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном оперативном штабе по профилактике COVID-19.

Так, за минувшие сутки на Среднем Урале было зарегистрировано 152 новых случая ковида: диагноз лабораторно подтвердился у жителей Екатеринбурга (35 случаев) и других муниципалитетов. По официальным данным оперштаба, на сегодня общее количество выявленных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 79 тысяч 658.

За сутки из свердловских больниц было выписано 172 человека и зарегистрировано 13 случаев смерти больных COVID-19. Общее число выписанных достигло 72 тысяч 771, всего за время пандемии скончались 2 тысячи 510 заболевших.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, почти 30% жителей Свердловской области имеют иммунитет к коронавирусу.