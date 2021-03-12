На Южном Урале будут судить хозяйку собаки, откусившей часть губы шестилетнему ребенку

В Сатке будут судить хозяйку собаки, которая укусила шестилетнего ребенка.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, женщине предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Инцидент произошел 12 января во дворе одного из домов города. По версии следствия, обвиняемая не обеспечила контроль за собакой. В результате она напала на ребенка и укусила его за лицо. ребенок получил рану в области переносицы, у него откушена часть нижней губы.

"В результате травмирования произошло неизгладимое повреждение лица, вызвавшее его обезображивание. Обвиняемая вину признала в полном объеме", - рассказали в ведомстве.