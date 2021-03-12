12 Марта 2021
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новый логотип компании Facebook (2019) | Фото:Facebook

Facebook удалил "зловредный контент" по требованию Роскомнадзора

Не только конфликтом характеризуются отношения Роскомнадзора и западных интернет-компаний. Вот, например, Facebook выполнила требования российского надзорного ведомства и удалила страницы и аккаунты, где публиковалась реклама вакансий наркокурьеров.

"В целях защиты российских граждан от зловредного контента 5 марта Роскомнадзор направил в адрес администрации Facebook письмо с требованием незамедлительно принять меры по недопущению размещения в социальной сети рекламных сообщений с вакансиями наркокурьеров, в том числе популяризирующих и положительно оценивающих данную противоправную деятельность. Роскомнадзор также потребовал от Facebook провести проверку и привести в соответствие механизмы модерации и премодерации размещаемого рекламного и пользовательского контента", - говорится в сообщении РКН.

Facebook удалил страницы, на которые указал Роскомнадзор, о чем и сообщил ведомству.

Тем не менее, РКН намерен продолжить расследование. В ведомстве напомнили о штрафах за неудаление противоправного контента – от 3 до 8 млн руб. для юридических лиц, в случае повторного нарушения - до одной пятой совокупного размера суммы годовой выручки компании.

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Facebook удалил "зловредный контент" по требованию Роскомнадзора

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Теги: facebook, роскомнадзор, удаление контента



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