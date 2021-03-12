Сибур возместит ущерб из-за аварии на трубопроводе в Югре

"Сибур" в полном объеме возместит ущерб окружающей среде от аварии на трубопроводе "Сибуртюменьгаза" в Югре, если он будет установлен по результатам проведенных исследований, сообщает ТАСС.

Специалисты ранее отобрали пробы воздуха, поверхностных вод и грунта, а также ихтиологические и гидробиологические пробы с целью оценки ущерба окружающей среде.

"Если по результатам проведенных исследований будет установлен ущерб для окружающей среды, предприятие готово к его возмещению в полном объеме в установленном законом порядке", - говорится в сообщении издания.

Как сообщало Накануне.RU, 6 марта произошло возгорание на резервном подводном переходе через реку Обь протяженностью 1,5 км, являющемся частью системы продуктопровода ШФЛУ от Губкинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) на Ямале до Южно-Балыкского ГПЗ в Югре. По состоянию на 11.00 9 марта, остаточное давление на участке составляет 0,05 МПа, выжиг в амбарах прекращен, участок отсечен, линейные краны закрыты.

Помимо проверок Ростехнадзора, в котором усомнились, что авария не нанесла ущерба окружающей среде, воздействие, оказанное на рыб, оценивает и Росрыболовство. Так, вчера Рыбоохрана Югры опровергла причастность возгорания Оби к гибели фауны в реке. Также на месте работают представители Росприроднадзора, прокуратуры и других ведомств.

Позже стало известно, что авария на продуктопроводе "СибурТюменьГаза" случилась за две недели до возгорания реки.