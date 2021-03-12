12 Марта 2021
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Общество Свердловская область
аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле (2021) | Фото: Накануне.RU

Компания-аутсорсер хочет привлечь свердловских водителей скорых к допобязанностям через обучающие курсы

Компания-аутсорсер ООО "РТ - Социальная сфера", под начало которой перешла "скорая помощь" Первоуральска, Каменска-Уральского и Нижнего Тагила, собирается направить водителей на обучение квалифицированному уровню "Санитар". Об этом сообщает председатель Общероссийского профсоюза работников здравоохранения "Действие" Андрей Коновал. По его словам, действия аутсорсера можно расценивать, как намерение привлечь водителей "скорых" к дополнительным обязанностям "на законном уровне".
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После обучающих курсов водителям придется работать с опасными биологическими жидкостями (кровью, рвотными массами, испражнениями пациентов) при уборке салона автомобиля, несмотря на то, что по федеральным профстандартам данная работа должна выполняться санитарами.

Документ(2021)|Фото: Андрей Коновал

В приказе № 17 руководство ООО "РТ – Социальная помощь" также дает ссылку на федеральный нормативный акт – Приказ Минздрава России №388, который и устанавливает порядок оказания скорой медицинской помощи. Интересно, что в действующей версии приказа давно отсутствует упоминание должности "санитар" для всех утвержденных видов бригад "скорой помощи". Исключением являются психиатрические бригады, которых в Нижнем Тагиле всего две. Ранее в документе также фигурировала должность "водитель-санитар", однако в скором времени и она была исключена.

Андрей Коновал также напомнил, что ООО "РТ – Социальная сфера" поставляет автомобили для 33 бригад, три из которых в резерве. При этом договором между аутсорсером и госучреждением "ГССМП г. Нижний Тагил" не предусмотрена поставка заемной рабочей силы в виде санитаров психиатрических или других бригад.

"С нашей точки зрения, желание ООО "РТ-Социальная помощь" заполучить в штат "псевдосанитаров" объясняется исключительно задачей ухода от налогообложения. Как известно, статьей 149 Налогового кодекса РФ медицинские услуги, предоставляемые медицинскими организациями, освобождаются от уплаты НДС. Известно, что приобретаемая ГБУЗ СО "ГССМП г. Нижний Тагил" услуга относится к категории транспортных, но госконтракт проводился почему-то как приобретение именно медицинской услуги. По нашим подсчетам, сумма "экономии" на налогах в этом случае должна составить около 224,6 млн руб. (на эту сумму, кстати, государство могло бы приобрести порядка 45 автомобилей СМП класса "В", укомплектованных медицинским оборудованием)", - сообщает Коновал.

По его мнению, несмотря на приказ аутсорсера привлечь водителей к санитарской работе, они могут на законных правах отказаться от дополнительного обучения. Более того, сотрудник вправе отозвать свое заявление с просьбой направить его на обучение в любой момент.

В случае, если обучение уже пройдено, водитель также имеет право отказаться от выполнения услуг, которые не укладываются в рамки его трудовых обязанностей. Работа санитара должна выполняться на добровольной основе, согласно ст. 60.2 ТК РФ и за дополнительную плату. Помимо этого, факт ознакомления с приказом ни в коем случае не свидетельствует о согласии сотрудника с изложенным в документе. Однако, Коновал посоветовал на всякий случай подписывать ознакомление с приказом как: "Ознакомлен. Не согласен. Дата, подпись".

Напомним, что это не первый раз, когда водителей "скорой помощи" в Нижнем Тагиле хотят привлечь к дополнительной ответственности. Так, выяснилось, что ООО "РТ-социальная сфера", под эгидой которой с 1 февраля работают сотрудники двух подстанций, не обеспечила водителей полисами КАСКО. Из-за этого, в случае повреждения автомобиля, за ремонт придется платить водителю. А не так давно в "новых" автомобилях начали отламываться сидения. Мы также ранее писали о главных минусах аутсорсинга "скорой помощи".

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Компания-аутсорсер хочет привлечь свердловских водителей скорых к допобязанностям через обучающие курсы

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Теги: аутсорсинг, Нижний Тагил, Коновал, допобязанности, обучение, скорая помощь, водители санитар



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