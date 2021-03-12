Власти КНР потребовали от Украины соблюдать права китайских инвесторов "Мотор Сич" при национализации концерна

Министерство иностранных дел КНР сделало заявление в связи с планами украинских властей национализировать концерн "Мотор Сич", занимающийся производством авиационных двигателей.

Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Чжао Лицзянь заявил: "Мы требуем, чтобы Украина учла законные права китайских предприятий и инвесторов" (цитата по ТАСС).

Напомним, тяжба и разбирательства по линии СБУ в отношении китайского инвестора "Мотор Сич" – компании Skyrizon – продолжаются уже не один год.

В начале марта о намерении национализировать концерн объявила фракция "Слуга народа" в Верховной Раде, а накануне о таких планах сказал спикер СНБО Украины Алексей Данилов. По его словам, национализация соответствует интересам госбезопасности страны, а инвесторы получат компенсацию.

Китайцы купили 56% акций "Мотор Сич" в 2016 году, но примерно с 2018 года украинские власти начали препятствовать сделке. Это совпало с заявлениями США о том, что такая сделка противоречит интересам Штатов и Украины. Одно из обвинений со стороны спецслужб Украины даже состояло в том, что китайцы будут поставлять двигатели в Россию ("Мотор Сич" производит двигатели для самолетов и вертолетов, которые эксплуатируются в России, в том числе для Ми-8 и Ан-148).