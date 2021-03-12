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Экономика В России
Уральский турбинный завод, УТЗ, Виктор Вексельберг (2017) | Фото: Накануне.RU

ЦБ аннулировал лицензию бывшего банка Вексельберга и Блаватника

Центробанк аннулировал лицензию у коммерческого банка "Альба Альянс".

Как сообщает регулятор, решение было принято по ходатайству самого банка, поданному в связи с принятием его владельцем решения о добровольной ликвидации организации.

По величине активов "Альба Альянс" занимал 282-е место в банковской системе России.

По данным ЦБ, единственным владельцем "Альба Альянса" является бизнесмен Дмитрий Пяткин. До 2005 года половину долей банка контролировали совладелец "Реновы" Виктор Вексельберг и президент Access Industries Леонард Блаватник.

В 2005 году сообщалось, что Вексельберг и Блаватник оставили партнерам по компании "Совлинк" химический бизнес стоимостью более $150 млн, обменяв его на банк "Альба Альянс" и инвестиционную компанию "Совлинк".

Как писала газета "Ведомости", Вексельберг и Блаватник стали бенефициарами "Альба Альянса" в 2002 году по просьбе менеджеров инвесткомпании — "Совлинк" помогал ТНК по многим проектам, и банкиры рассчитывали за счет новых партнеров расширить бизнес.

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ЦБ аннулировал лицензию бывшего банка Вексельберга и Блаватника

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Теги: альба альянс, виктор вексельберг, леонард блаватник



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