В Нововоронеже собираются установить новый памятник Алёнке

В Нововоронеже собираются установить новый памятник Алёнке. Власти города выбрали один макет из четырёх предложенных вариантов.

Руки статуи будут скрещены на груди, выражая таким образом она выражает свою душевность и любовь, которые передает новым поколениям. Новый памятник будет спокойным, милым и душевным. "Лицо будет красивое", — приводит издание Infox слова замглавы администрации Нововоронежа Светланы Тулиновой.

Новый монумент планируют поставить к 12 июня. Памятник Аленке, установленный в прошлом году, вызвал множество негативных отзывов, после чего был демонтирован. Как сообщало Накануне.RU, после этого монумент был выставлен на торги с начальной ценой в 1 млн руб. В ходе аукциона было сделано 33 шага на повышение, в итоге лот оказался продан за 2,6 млн руб.