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Общество Свердловская область
Снегоуборочные машины в Екатеринбурге (2019) | Фото: Накануне.RU

Мэр Екатеринбурга поручил организовать "зеленую волну" при уборке улиц

В пятницу, 12 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, на котором дал ряд поручений по уборке улиц от снега.

По словам заместителя главы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, за неделю коммунальные службы вывезли на городские полигоны более 55 тысяч тонн снежной массы. Также совместно с ГИБДД была организована очистка магистралей так называемой "зеленой волной": уборочная техника в сопровождении машин Госавтоинспекции, двигающихся в арьергарде колонны, встает клином и в режиме разрешающего сигнала светофоров чистит дороги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава Екатеринбурга распорядился активнее использовать этот инструмент работы во взаимодействии с ГИБДД. Он отметил, что такой режим ускоряет время уборки и уже неоднократно доказывал свою эффективность.

Екатеринбургская городская дума, Алексей Орлов(2020)|Фото: Накануне.RU

"Все мои поручения требую исполнить в кратчайшие сроки. Безопасность горожан, передвигающихся по тротуарам, пешеходным переходам и ожидающих общественный транспорт – главный ориентир в вашей работе", - заявил подчиненным Алексей Орлов.

К совещанию на следующей неделе он запросил отчеты о проделанной работе, а также доклад о подготовке коммунальной техники к весне.

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Мэр Екатеринбурга поручил организовать "зеленую волну" при уборке улиц

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Теги: Орлов, улицы, уборка, ГИБДД, Екатеринбург



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