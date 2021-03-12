Мэр Екатеринбурга поручил организовать "зеленую волну" при уборке улиц

В пятницу, 12 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов провел совещание, на котором дал ряд поручений по уборке улиц от снега.

По словам заместителя главы по вопросам благоустройства, транспорта и экологии Алексея Бубнова, за неделю коммунальные службы вывезли на городские полигоны более 55 тысяч тонн снежной массы. Также совместно с ГИБДД была организована очистка магистралей так называемой "зеленой волной": уборочная техника в сопровождении машин Госавтоинспекции, двигающихся в арьергарде колонны, встает клином и в режиме разрешающего сигнала светофоров чистит дороги.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, глава Екатеринбурга распорядился активнее использовать этот инструмент работы во взаимодействии с ГИБДД. Он отметил, что такой режим ускоряет время уборки и уже неоднократно доказывал свою эффективность.

"Все мои поручения требую исполнить в кратчайшие сроки. Безопасность горожан, передвигающихся по тротуарам, пешеходным переходам и ожидающих общественный транспорт – главный ориентир в вашей работе", - заявил подчиненным Алексей Орлов.

К совещанию на следующей неделе он запросил отчеты о проделанной работе, а также доклад о подготовке коммунальной техники к весне.