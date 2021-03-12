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Происшествия В России
криминальный авторитет япончик (2009) | Фото: rbc.ru

Дело об убийстве Япончика передали в суд

Уголовное дело по факту убийства в 2009 году криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика) направлено в суд. Об этом сообщает Генпрокуратура РФ.

"Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Кахи Газзаева, Муртази Шадании и Джамбула Джанашии, обвиняемых в убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), а также незаконном обороте оружия", - сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, 69-летний Вячеслав Иваньков был ранен в результате покушения 28 июля 2009 года. Киллер выстрелил Иванькову в живот из снайперской винтовки, когда тот выходил из московского ресторана "Тайский слон". 9 октября 2009 года он скончался в больнице. На его похороны прибыло огромное количество цветов и венков, некоторые из них были подписаны "от братвы". В Госдуме раскритиковали трансляцию похорон криминального авторитета центральными СМИ.

По данным следствия, мотивом убийства криминального авторитета стала личная неприязнь к нему организатора преступления, Ильи Симонии (Махо). Он нанял Газзаева, Шаданию, Джанашию, а также Нугзара Папаву и Астамура Бутбу.

Злоумышленники установили слежку за Иваньковым, приобрели снайперскую винтовку Драгунова и патроны к ней, автомобиль "Газель", а также мобильные телефоны.

28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану, где находился Япончик. Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана.

Газзаеву, Шадании и Джанашии избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Симония, Папава и Бутба объявлены в международный розыск. Симония заочно арестован.

Также сообщалось, что незадолго до покушения Иваньков, проживавший за рубежом, приехал в Россию, чтобы разрешить конфликт между группировками Ониани и Аслана Усояна (он же Дед Хасан). По информации "Газеты", предпочтение Япончик отдал Усояну. Дед Хасан, напомним, также был убит.

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Дело об убийстве Япончика передали в суд

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Теги: Япончик, Вячеслав Иваньков



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