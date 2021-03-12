В Челябинской области работники предприятия украли 7 тонн огурцов и помидоров

В Усть-Катаве возбуждено уголовное дело по факту кражи более 7 тонн огурцов и помидор на сумму более 421 тысяч рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Овощи украли из помещений коммерческой организации. Полиция установила двух работников предприятия, которые за несколько дней вывезли более 7 т. овощей и продали в Усть-Катаве и других городах области.

Теперь мужчинам грозит до шести лет лишения свободы. Им избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.