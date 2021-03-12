"Нет беззаконию": водитель тагильской "скорой" протестует у Администрации президента

Водитель "скорой помощи" из Нижнего Тагила Михаил Смольников вышел на одиночный пикет к Администрации президента в Москве. Мужчина требует разобраться с "произволом" в связи с переводом двух подстанций СМП на аутсорсинг. Своим пикетом он намерен привлечь внимание главы государства.

Как рассказал Смольников корреспонденту Накануне.RU, в машинах "скорой помощи" после прихода частника ООО "РТ-Социальная сфера" замерзают пациенты и бригады, также сотрудники жалуются на поломки автомобилей.

"Чиновники в регионе не реагируют на наши просьбы и, вероятно, просто пилят бюджет? Сейчас неполная комплектация бригад, при том что из бюджета по 20 тыс. руб. в сутки идут в карман частнику, а можно было тратить на повышение зарплат сотрудникам. К Администрации президента выхожу потому, что наши власти нас не слышат. Пациенты замерзают и ездят в ломающихся машинах. С министром здравоохранения Свердловской области Андреем Карловым три раза встречался и с губернатором тоже. А сейчас чиновники избегают встреч со мной", - сказал Михаил Смольников.

На плакате у водителя запечатлены лозунги: "Мы устали от обещаний местной власти, ждём действий, нет беззаконию в Тагиле, не дай развалить скорую помощь".

Кстати, буквально сегодня стало известно о том, что компания-аутсорсер решила привлечь свердловских водителей "скорых" еще и к дополнительным обязанностям санитаров.

Напомним, "дочка" "Ростеха" - "РТ-Социальная сфера" стала единственным участником закупочных процедур в сфере аутсорсинга "скорых" в Нижнем Тагиле, Первоуральске и Каменске-Уральском, поэтому с компанией заключили соответствующие контракты общей стоимостью 1,34 млрд руб. Самый дорогой конкурс состоялся как раз в Нижнем Тагиле - 651,5 млн руб. Стоимость тагильского контракта эксперты называли российским антирекордом. Закупку пытались обжаловать, но ФАС не нашла каких-либо нарушений. Между тем, общественная организация "Родительское всероссийское сопротивление" заявила о возможных признаках мошенничества при заключении контрактов по аутсорсингу "скорых" у "РТ-Социальная сфера". Активисты, изучив документацию, заподозрили возможные хищения на 1 млрд руб. на уплате НДС.