В Екатеринбурге загорелось здание ЦНИИМ

В здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов вспыхнул пожар. По словам очевидцев, из здания на Студенческой, 51 уже эвакуируют людей. По предварительным данным, есть один погибший – мужчина выпал из окна во время пожара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 11.48. На пятом этаже административного здания горит одно из офисных помещений примерной площадью 60 квадратов.

"Из здания эвакуировано около 200 человек. Информация о пострадавший уточняется. На месте работает 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава. Предпринимаются все меры к локализации огня", - рассказали в пресс-службе, добавив, что информации о погибшем пока не поступало.