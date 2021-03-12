12 Марта 2021
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Происшествия Свердловская область
Пожар на Студенческой, 51 (2021) | Фото: vk.com/incekb

В Екатеринбурге загорелось здание ЦНИИМ

В здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов вспыхнул пожар. По словам очевидцев, из здания на Студенческой, 51 уже эвакуируют людей. По предварительным данным, есть один погибший – мужчина выпал из окна во время пожара.

Пожар на Студенческой, 51(2021)|Фото: vk.com/incekbПожар на Студенческой, 51(2021)|Фото: vk.com/incekb

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС Свердловской области, сигнал о пожаре поступил в 11.48. На пятом этаже административного здания горит одно из офисных помещений примерной площадью 60 квадратов.

"Из здания эвакуировано около 200 человек. Информация о пострадавший уточняется. На месте работает 15 единиц пожарно-спасательной техники и более 50 человек личного состава. Предпринимаются все меры к локализации огня", - рассказали в пресс-службе, добавив, что информации о погибшем пока не поступало.

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В Екатеринбурге загорелось здание ЦНИИМ

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Теги: Екатеринбург, ЦНИИМ, пожар, МЧС



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