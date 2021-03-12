YouTube пометил фильм ВГТРК "Крым. Путь на Родину" как "потенциально шокирующий контент"

YouTube пометил фильм замглавы ВГТРК Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" как "потенциально шокирующий контент". Теперь незарегистрированные пользователи на странице фильма на канале "Россия 24" не могут его посмотреть, поскольку не подтвердили свой возраст. "Это видео может оказаться неприемлемым для некоторых пользователей. Войдите в аккаунт, чтобы подтвердить свой возраст", - предлагает YouTube. Авторизованные пользователи могут посмотреть видео.

Документалка 2015 года была снята к годовщине вхождения Крыма в состав России и рассказывает о событиях весны 2014-го года.

Роскомнадзор пока никак не отреагировал на появление пометки, но, вероятно, прокомментирует это событие. Ранее ведомство выступало с критикой YouTube за блокировку контента или каналов прогосударственных СМИ и журналистов.