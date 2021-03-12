После выборов Совет Федерации могут покинуть три сенатора

Совет Федерации после сентябрьских выборов могут покинуть как минимум три сенатора, пишет РБК.

Речь идет о 91-летнем бывшем председателе Совета министров СССР Николае Рыжкове (представляет Белгородскую область), 61-летнем Сергее Белоусове (Алтайский край) и 66-летнем Юрии Важенине (Ханты-Мансийский автономный округ), сообщили источники издания.

По их данным, место Белоусова в Совфеде может занять глава комитета по обороне Госдумы, бывший командующий Военно-десантными войсками Владимир Шаманов.