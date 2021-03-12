12 Марта 2021
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Общество
Александр Сергеев, Дмитрий Пумпянский (2021) | Фото: tmk-group.ru

ТМК и РАН обсудили сотрудничество науки и промышленности в целях создания инновационной продукции

Президент РАН, академик Александр Сергеев посетил Научно-технический центр (НТЦ) Трубной Металлургической Компании (ТМК) и Группы Синара в "Сколково". В ходе визита он обсудил с председателем Совета директоров ТМК, президентом Группы Синара Дмитрием Пумпянским взаимодействие научного сообщества и бизнеса при создании инновационных разработок для российской промышленности, сообщает пресс-служба ТМК.

В НТЦ Александр Сергеев ознакомился с уникальным научно-техническим комплексом, включающим несколько лабораторий и испытательную зону, в том числе единственные в России стенды для натурных испытаний высокотехнологичных труб и соединений по международным стандартам. Он также посетил инжиниринговый центр РЖД и компании "Синара – Транспортные Машины", созданный на площадке НТЦ для проектирования российских высокоскоростных поездов.

В ходе визита обсуждались вопросы инновационных решений для трубной отрасли, создания нового поколения железнодорожного и городского рельсового транспорта, а также подвижного состава для высокоскоростных железных дорог.

Александр Сергеев, Дмитрий Пумпянский(2021)|Фото: tmk-group.ru

"Технологический потенциал и высокие компетенции персонала позволяют НТЦ изучать любые сплавы, полые металлические конструкции, заниматься цифровым моделированием и внедрением передовых технологий в рамках Индустрии 4.0. Причем НТЦ может не только развивать эти направления для ТМК и Группы Синара, но стать центром коллективного пользования в интересах российской металлургической отрасли и машиностроения в целом. Кроме того, совместно с другими нашими научными центрами НТЦ может стать связующим звеном между региональными отделениями РАН и промышленностью, способствуя формированию единой научно-производственной системы для притока инновационных идей из научной области в производство. Связь между фундаментальной наукой и промышленностью – один из ключевых вопросов в повестке Года науки и технологий. Поэтому визит Президента РАН в наш научный центр представляется особенно актуальным", — сказал Дмитрий Пумпянский.

"R&D-подразделения компаний нацелены на то, чтобы быстро реагировать, модернизировать свою продукцию, быстро замечать существующие тренды. При этом, когда ставится задача на более далекое будущее, с большей добавочной стоимостью, то для получения нового знания необходимо углубляться в фундаментальные исследования. Для этого существует сектор университетской академической науки. Поэтому очень хорошо, что ТМК и Группа Синара осознают как необходимость развития таких исследовательских центров, так и задачи, которые они готовы поставить перед академической наукой. Это как раз те вопросы, которые мы обсуждаем сегодня", — отметил Александр Сергеев.

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ТМК и РАН обсудили сотрудничество науки и промышленности в целях создания инновационной продукции

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Теги: Трубная металлургическая компания, Российская академия наук, Александр Сергеев, Дмитрий Пумпянский



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