12 Марта 2021
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протоиерей Евгений Попиченко, телефон (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбургской епархии призвали отказаться от интернета во время Великого поста

В Екатеринбургской епархии дали советы, как вести себя во время предстоящего Великого поста. В частности, следует отказаться от интернета.

Напомним, Великий пост в 2021 году начнется 15 марта и продлится до 1 мая. Как рассказал на сегодняшней пресс-конференции руководитель и духовный наставник православной службы милосердия Екатеринбургской епархии, протоиерей Евгений Попиченко, время поста - это время собраться, привести свою физику в порядок и "ограничить свои хотелки".

По его словам, также необходимо следить за тем, что "приходит в нашу душу".

"Я бы предложил мега-сложное аскетическое упражнение: отключите себя от информационного эфира. От того, что не является вашей работой, от развлекухи. Приклейте себе пластырь на два пальца, чтобы поменьше листать ленту. Постарайтесь отключиться от слухов и сплетен: кто как живет, у кого какие проблемы. Заинтересуйтесь своей душой, придите в себя", - дал советы Попиченко.

Девушка с телефоном(2021)|Фото: Накануне.RU

Прототиерей призвал во время поста читать книги, в том числе вместе с детьми, а также больше гулять со своим супругом и навестить родителей.

"Перекройте себе канал, в который вливается бесконечная информация, которая нас все время из себя выводит, рассеивает, расстраивает. Мы способны прожить без постоянной "головы в телевизоре". Оставьте телефон и интернет только для необходимости", - отметил он.

"Времени и так мало в жизни. Не убивайте время", - заключил Евгений Попиченко.

Как сообщало Накануне.RU, также в Екатеринбургской епархии сегодня заявили, что богослужения в Среднеуральском монастыре "являются беззаконием".

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В Екатеринбургской епархии призвали отказаться от интернета во время Великого поста

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Теги: епархия, пост, интернет, Попиченко, советы



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