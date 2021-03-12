Киев вспомнил про Харьковские соглашения - всем проголосовавшим могут "повесить" госизмену

СБУ проверит всех депутатов Рады, которые в 2010 году проголосовали за Харьковские соглашения - продление нахождения Черноморского флота РФ в Крыму в обмен на скидку на газ. Против них могут завести уголовные дела. Об этом стало известно по итогам вчерашнего заседания СНБО республики.

Напомним, соглашение продлевало нахождение ЧФ РФ в Крыму минимум до 2042 года. Они были подписаны 21 апреля 2010 года, вскоре после вступления Виктора Януковича в должность президента. После возвращения Крыма в состав России Москва денонсировала договор.

Интересно, что за соглашения тогда проголосовали 236 депутатов Рады. Если против них всех завести уголовные дела, это станет посмешищем, поскольку посадок в таком количестве не будет, а избирательность еще больше обнулит рейтинг власти. Депутатам же "шьют" госизмену. Любопытно, что в числе проголосовавших был олигарх Ринат Ахметов. Также голосовали нынешний губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, несколько депутатов из "Блока Юлии Тимошенко" и "Нашей Украины" Виктора Ющенко. Соглашения поддержал бывший президент Леонид Кучма.

Решение СНБО противоречит конституции Украины, которая говорит, что "депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования". А ведь именно за "неправильное" голосование им могут "повесить" госизмену с тюремным сроком до 15 лет.

Эксперты отмечают, что максимум, что можно в этом случае сделать, - это предъявить подозрение тогдашнему спикеру Рады Владимиру Литвину за нарушение регламента Рады. Но это будет число политическое подозрение, потому что, если покопаться, нарушения регламента, скорее всего, допускали все, и они практически неизбежны. Но это не влечет отмены принятых законов. Также преследование экс-депутатов, если оно начнется, будет преследованием за осуществление депутатской деятельности, то есть за выполнение служебных обязанностей.

Интересно, что Петр Порошенко тогда заявлял, что Харьковские соглашения - это искусство компромисса. А при его президентстве власть была категорически против денонсации соглашений.

Нынешние власти могли затеять эту историю по разным причинам. Политолог Вадим Карасев считает, что хотят прижать Порошенко. Также в списке голосовавших был Владимир Макеенко, который недавно формально продал Порошенко телеканал "Прямой", и судья Конституционного суда (КС) Сергей Головатый. А с КС Зеленский ведет политическую войну, пытаясь назначить туда своих людей. Так что "взять" по этому поводу можно очень многих неудобных для нынешней власти людей.

Депутат Рады Максим Бужанский считает, что за любое голосование в Раде любого депутата теперь могут привлечь за госизмену.

Интересно, что весной 2010 года Харьковские соглашения поддерживали более 60% жителей Украины.