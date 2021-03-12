В Свердловской области полицейские устроили погоню за иномаркой, водитель которой незаконно перевозил карабин

На 51-м километре автодороги Байкалово - Туринская Слобода – Туринск (Свердловская область) сегодня произошла погоня с участием Mazda и сотрудников ДПС. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель иномарки перевозил в машине оружие, не имея на него разрешающих документов.

Инцидент произошел сегодня ночью. Сотрудники ДПС остановили 34-летнего водителя Mazda, который находился в авто с 40-летним пассажиром. В ходе разговора инспектор заметил в салоне автомобиля карабин, однако документов на него у водителя не оказалось.

После того, как полицейские обратились в дежурную часть и вызвали следственно-оперативную группу, водитель иномарки резко развернулся. В попытке скрыться, он направился в сторону Туринска. В ходе преследования полицейские неоднократно требовали водителя остановиться. В итоге сотрудникам ДПС удалось оттеснить автомобиль к обочине и остановить его.

Позже выяснилось, что водитель, во избежание наказания, выбросил оружие из авто. Следственно-оперативная группа прошла по всему маршруту и обнаружила карабин, а также предмет, похожий на глушитель.

Водитель Mazda привлечен к административной ответственности за "Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции". На данный момент он находится под административным, который продлится 15 суток. В отношении пассажира также возбуждено уголовно дело по статье о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке или ношении оружия, его основных частей, боеприпасов.