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Строительство метро в Челябинске (2020) | Фото: Челябметрострой

УФАС отменило итоги аукциона на обслуживание челябинского метро

УФАС отменило итоги аукциона по выбору подрядчика для обслуживания первого пускового участка первой линии метрополитена.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства, комиссия УФАС признала нарушения Закона о контрактной системе при проведении аукциона. Выдано предписание об отмене протокола подведения итогов аукциона.

"В связи с выявленными нарушениями законодательства о контрактной системе протокол подведения итогов аукциона должен быть отменен. В отношении должностного лица заказчика будет возбуждено дело об административном правонарушении", - подчеркнули в УФАС.

Аукцион на выполнение строительно-монтажных работ на объекте первого пускового участка первой линии метрополитена от станции "Тракторозаводская" до станции "Проспект Победы" был объявлен в феврале ткущего года. Заказчиком закупки является управление капитального строительства администрации Челябинска. Начальная цена контракта – 49,7 млн рублей.

На аукцион было подано две заявки – от АО "Челябметрострой" и ООО "Спецподземстрой" (Екатеринбург). Заявку "Челябметрострой" отклонили, признав ее не соответствующей требованиям конкурсной документации. Победителем была признана компания из Екатеринбурга, которая готова выполнить работы за 37,1 млн руб.

Напомним, в УФАС с требованием аннулировать итоги аукциона обратился "Челябметрострой". В компании считают, что их незаконно отклонили от участия в конкурсе, поддержав при этом компанию, несоответствующую требованиям законодательства РФ. В заявке второго участника, по словам адвокатов, нет необходимых лицензий, в частности, лицензии на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности.

В УФАС сообщили, что жалоба АО "Челябметрострой" признана необоснованной.

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УФАС отменило итоги аукциона на обслуживание челябинского метро

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Теги: метро, обслуживание, аукцион, УФАС, Челябметрострой,



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