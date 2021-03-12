Поклонскую пока не приглашали баллотироваться в Госдуму на второй срок

Наталья Поклонская пока не знает, будет ли баллотироваться в Госдуму VIII созыва в сентябре этого года. Она говорит, что соответствующие предложения ей не поступали, но она готова идти дальше. "А куда – увидим", - заявила парламентарий РИА Новости.

Экс-прокурор Крыма считает, что допустила некоторые ошибки за время пребывания в Госдуме: "Конечно, были ошибки, сейчас я их вижу и стараюсь делать выводы. Первая политическая пятилетка многому меня научила".

Неизвестно, о каких именно ошибках говорит Поклонская. Сейчас она занимает пост зампреда комитета по международным делам. Одним из самых скандальных моментов в карьере Поклонской как депутата было голосование против принятия пенсионной реформы – она стала единственным представителем "Единой России", проголосовавшей таким образом.

Примечательно, что Поклонская видит возможность возвращения в прокуратуру, а вот возглавлять один из крымских городов она не хочет: "У меня в планах такого нет. Если говорить о том, что я могу возглавить в Крыму, то это, скорее всего, прокуратура, которую сама и создала".